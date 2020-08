Natasza Urbańska uważa się za patriotkę. Gdyby istniała taka potrzeba, ruszyłaby do walki

Natasza Urbańska rzadko pojawia się na filmowym ekranie, ale gdy już do tego dochodzi, efekt zawsze jest zjawiskowy. Co prawda aktorka nie ma szczęścia do grania w wybitnych produkcjach, ale na pewno nie da się ich nie zauważyć.

- To było niesamowite przeżycie, móc cofnąć się do 1920 r. Plan zdjęciowy był co do najmniejszego szczegółu odwzorowaniem tamtych lat, kostiumy, rekwizyty, szpitale polowe czy czołgi. Dla mnie sceny z przedwojennym teatrzyku czy w okopach, nauka obsługi karabinu maszynowego dawały poczucie, że rzeczywiście przenoszę się do Warszawy lat 20. Ale przyznam szczerze, że gdy zdejmowałam kostium, czułam ulgę, że to tylko film - wspomina.