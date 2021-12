Miała na sobie tylko szpilki i koszulę. Urbańska znowu zachwyca

Natasza Urbańska to piosenkarka, aktorka, gwiazda estrady, ale także świadoma swego piękna kobieta, która uwielbia pokazywać się w zmysłowych stylizacjach przed obiektywem. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 100 tys. osób – z pewnością nie tylko po to, by dowiedzieć się o nowym przedstawieniu czy piosence, ale przede wszystkim dla zjawiskowych zdjęć.