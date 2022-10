Natasza Urbańska zaszalała z przebraniem na Halloween. Mocno zaskoczyła swoich fanów

Fani byli zachwyceni pomysłem Nataszy. "Lepsza od oryginału", "O mój Boże, kocham to! Jesteś prawdziwą dziewczyną Barbie", "Wow, ale forma!" - to tylko niektóre z komentarzy, które można przeczytać pod zdjęciami Urbańskiej. O krótki wpis pod postem pokusił się nawet Michele Morrone, czyli jej kolega z planu filmu "365 dni". "Ok..." - skomentował amant. Trzeba przyznać, że naprawdę Natasza jako Barbie wygląda świetnie!