1 godzinę temu Nauczyciel nie ma wątpliwości. "Przesunięcie matur i egzaminów jest czymś oczywistym" Koronawirus w Polsce spowodował, że m.in. szkoły i uczelnie zostały zamknięte. Czy matura 2020 i pozostałe egzaminy są zagrożone? MEN nie... Rozwiń Panie Przemysławie co Ministerstwo … Rozwiń Transkrypcja: Panie Przemysławie co Ministerstwo Edukacji Narodowej powinna zrobić z egzaminami testami już przekładać to nie da się ich zrobić w tym roku ja powiem w ten sposób muszę zwrócić uwagę co się świeci kasyna w Las Vegas są zamknięte Hollywood się zwija jest odwołana Eurowizja wszystkie wielkie rzeczy o których myślimy zawsze taki kategoriach o o to to się odbywa zawsze po prostu anulowane tak wielu państwach świata są pozamykane uczelni i szkoły Tadż Mahal jest zamknięte to jest sytuacja nadzwyczajna dlatego Powiem krótko że jeżeli my naprawdę teraz no po prostu myślę że nie wiem nie rozumiemy tego że po prostu trzeba absolutnie spowodować to żeby społeczeństwo biologicznie przetrwało i to jak na ryzyko gospodarcze ekonomiczne bo wielu ludzi teraz się te nierówności tak po prostu odkryły wielu ludzi tak naprawdę im grozi jakby widmo mają widmo bankructwa to nie do tego żeby myśleć o tym że moje dziecko musi zdać maturę na przykład historii z biologii czy filozofii tak o to chodzi więc ja Mówiąc krótko mówię jasno priorytety jeżeli zrozumiemy to mówiłem przed chwilą to przesunięcie matur przesunięcie egzaminu jestem absolutnie oczywistym tak I proszę pamiętać o tym nie jesteśmy w tym sami to nie jest tak że Polska sobie zawiesił matury czy coś w tym rodzaju i nie wiem gdzie mogę na przykład uczestniczyć w rekrutacji na studia zagraniczne cały świat to przeżywa my jako ziemia jesteśmy po prostu w tym momencie jednością musimy grać do jednej bramki zawsze mu ale teraz to już jest oczywiste że po prostu nie da się inaczej I w końcu taka dodatkowa że czasami są takie sytuacje gdzie rezygnuje się z egzaminów jest masz to konkurs świadectw czasami pewne rzeczy się przekłada w tak dalej ja powiem tylko tyle jeżeli będziemy że tak powiem zniszczenie jako społeczeństwo i po umieramy nie będzie komu egzaminować przez dawać matur dlatego pamiętajmy o piryt o biologicznym przetrwaniu i o tym żeby psychicznie po prostu również przetrwać żeby się nie rozpaść Ja wierzę że to się uda Ja naprawdę wierzę w to bo pomimo zła które jest na świecie Ja wiem że Kiedy zapada noc to może właśnie dlatego czasami po to żebyśmy mogli zobaczyć gwiazdy których nie widzieliśmy przez oślepiające słońce kimkolwiek słońce i czymkolwiek gwiazdy