Nauczyciel wspomina Michała Szpaka. Ależ go podsumował

Kiedy Szpak był już nastolatkiem uwielbiał chodzić w spodniach "dzwonach". Na ręce zakładał po kilka brzęczących bransoletek czym doprowadzał nauczycieli do szewskiej pasji. Po roku nauki w Zespole Szkół w rodzinnym Jaśle przeprowadził się do liceum w pobliskich Kołaczycach. Tam zdawał maturę i zarówno dla niego, jak i dla grona pedagogicznego była to prawdziwa mordęga.