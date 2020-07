Naya Rivera nie żyje. Ciało aktorki zostało wyłowione z jeziora

Naya Rivera zaginęła 8 lipca. 33-letnia gwiazda serialu "Glee" wybrała się na jezioro Piru, by popływać łódką ze swoim 4-letnim synem. Po jakimś czasie okazało się, że na łódce znajduje się tylko dziecko. Na pokładzie znaleziono kamizelkę ratunkową kobiety, torebkę z kluczami do auta i portfel. Służby rozpoczęły poszukiwania ok. 3 godz. po prawdopodobnym utonięciu. Wkrótce uznano, że gwiazda prawdopodobnie nie żyje.