Naya Rivera miała problemy z prawem. Mąż oskarżał ją o przemoc domową

W środę 8 lipca gwiazda wybrała się z 4-letnim synkiem nad jezioro Piru w Kalifornii. Tam wypożyczyli łódź pontonową. Około godz. 16 na łodzi znaleziono samego chłopca. Nie wiadomo, czy matka zażywała kąpieli na środku jeziora, czy przez przypadek wpadła do wody i już nie wróciła. Lokalne służby od razu wszczęły poszukiwania, ale nadal nie znaleziono ciała kobiety.

4-letniemu Joseyowi nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, choć oczywiście tak tragiczny wypadek (służby uznają Riverę za zmarłą) z pewnością odciśnie się mocno na jego psychice. Niestety nie jest to pierwszy raz, kiedy syn aktorskiej pary doświadcza traumy.

W listopadzie 2017 r. Ryan Dorsey, ówczesny mąż Rivery zgłosił się na policję jako ofiara przemocy domowej. Aktor znany z serialu " Ray Donovan " przedstawił nagranie wykonane telefonem, na którym rzekomo widać Nayę Riverę uderzającą go w głowę i dolną wargę. Mężczyzna zeznał, że do ataku doszło podczas wspólnego spaceru z ich dzieckiem .

Amerykańskie media rozpisywały się wtedy, że między Riverą i Dorseyem już wcześniej dochodziło do niepokojących zgrzytów. W listopadzie 2016 r., zaledwie po dwóch latach małżeństwa, aktorka złożyła papiery rozwodowe i doszło do separacji. Rok później Naya i Ryan postanowili spróbować uratować swój związek i wrócili do siebie. Bez skutku. Rozwód został sfinalizowany w czerwcu 2018 r.