Naya Rivera zaginęła na jeziorze. Policja podejmuje nowy trop w poszukiwaniach

Naya Rivera zaginęła 8 lipca. 33-letnia gwiazda serialu " Glee " wybrała się na jezioro Piru, by popływać łódką ze swoim 4-letnim synem. Po jakimś czasie okazało się, że na łódce znajduje się tylko dziecko. Na pokładzie znaleziono kamizelkę ratunkową kobiety, torebkę z kluczami do auta i portfel. Służby rozpoczęły poszukiwania ok. 3 godz. po prawdopodobnym utonięciu. Wkrótce uznano, że gwiazda prawdopodobnie nie żyje, jednak nadal nie odnaleziono jej ciała.

Ilona Felicjańska rozwodzi się. Nie zamierza walczyć o męża

Utonięcie Rivery jest najbardziej prawdopodobne, jednak nie brakuje opinii, że ciało kobiety wcale nie znajduje się pod wodą. Informator z lokalnego biura szeryfa zdradził TMZ, że ludzie zasypują ich wiadomościami na Twitterze, by koniecznie sprawdzili domki znajdujące się wokół jeziora. Policjanci uważają to za bardzo mało prawdopodobne, ale mimo to zamierzają zapukać do wszystkich drzwi w okolicy miejsca tragedii, by uciszyć teorie spiskowe.