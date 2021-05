Nergal o billboardach Ordo Blasfemia: "to ostatni dzwonek, żeby się postawić"

Adam Darski wystartował z kampanią Ordo Blasfemia, której celem, w największym skrócie, jest walka o wolną sztukę w świeckim państwie. Do Nergala dołączyło wielu polskich artystów, a na ulicach Warszawy pojawiły się promujące kampanię billboadry. Muzyk w programie Newsroom opowiedział, jakie przesłanie się za nim kryje i jakie są założenia wspólnego działania artystów. - To jest ostatni dzwonek, żeby się postawić. (…) To nie jest państwo wyznaniowe. W Polsce wciąż nominalnie rządzi pluralizm i mamy prawo do krytyki – mówi. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.

