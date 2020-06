Nergal pokazał stare zdjęcie. To prawdziwa gratka dla fanów

Prowokacja jest właściwie domeną Adama Darskiego. Stało się to coraz bardziej widoczne z rosnącą popularnością poza środowiskiem muzycznym i jego wzmożoną aktywnością w mediach społecznościowych.

I tak od lat Nergal raz po raz wzbudza niemałą dyskusję tak w mediach tradycyjnych, jak i tych społecznościowych. Muzyk często inicjuje rozmowy, wydając opinie w ważnych społecznie kwestiach, bądź prowokuje obserwujących go w sieci do zabrania głosu często w nawet kontrowersyjnych tematach.

Nergal: "Ta władza jest wstecznie myśląca"

Jako że Darski może pochwalić się sporym poczuciem humoru i dystansem do siebie, od dłuższego czasu raz po raz dzieli się z fanami swoimi zdjęciami z przeszłości. Często są to fotki m.in. z początków jego kariery, kiedy to zespołowe stylizacje i koncertowe warunki były dość powszechne, a dziś wzbudzają ogólną wesołość.