Nergal przyjął szczepionkę. Zachęca do tego samego innych

Dyskusja wokół szczepionki na koronawirusa trwa. Nie chodzi nawet o to, kto i kiedy powinien ją przyjmować, ale największy spór toczy się wokół kwestii czy w ogóle ją przyjmować. Wątpliwości wokół niej są dla przeciwników szczepionek wodą na młyn. Niemniej nie brakuje głosów rozsądku, które powtarzają, że tylko przyjęcie szczepionki i doprowadzenie do poziomu odporności stadnej sprawi, że w końcu będziemy mogli zapomnieć o panujących obostrzeniach.

Nergal: "Ta władza jest wstecznie myśląca"

- To nic nie boli. Zachęcam was, zróbcie to, gdy tylko będziecie mieli okazję. Wszyscy mamy już dosyć lockdownu; miejmy to już za sobą – dodaje w wideo. Zobaczycie je poniżej.