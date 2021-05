Nergal zdradził, co powiedział mu Zamachowski. Chodzi o sytuację sprzed lat

Adam Darski rozpoczął kampanię Ordo Blasfemia, której jednym z głównych założeń jest walka o wolną sztukę w świeckim państwie. Do udziału zaprosił czołowych polskich artystów, w tym Zbigniewa Zamachowskiego. Jak się okazało, przypadki spraw o obrazę uczuć religijnych, trafiających do prokuratury pojawiały się od lat, choć nie w takim natężeniu, jak ostatnio. Sam Zamachowski mierzył się z nimi w latach 90., dlatego tym chętniej wziął udział w kampanii Nergala. Posłuchajcie, co mu powiedział.

