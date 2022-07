New Balance i MODIVO otwierają wakacje sekretnym koncertem Margaret i Ani Leon

Wydarzenie było okazją do celebrowania akcji "Szary jest legendarny". To coroczne święto marki New Balance, która oddaje hołd swojemu kultowemu modelowi sneakersów – szarych 574. Kolor szary symbolizuje niezależność umysłu i subtelną siłę. To również metaforyczne zawieszenie między dniem a nocą i wprowadzenie równowagi między tym co kobiece, a tym co męskie. Ten wyjątkowy czas ma przypominać o wolności ducha i autonomiczności – czyli o wartościach tak bliskich polskiemu multibrandowi MODIVO. Marka swoim claimem uznała hasło "Wyrażaj siebie", które promuje aktywnie przy okazji wszystkich nowych kampanii, a także akcji marketingowych. Sformułowanie Wyrażaj siebie ma być zachętą do kultywowania własnego stylu i pielęgnowania własnej niezależności. Bo moda to przede wszystkim człowiek.