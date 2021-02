Newsroom. Piotr Zelt zmienił zawód na czas zamknięcia teatrów

Aktor Piotr Zelt jak wielu jego kolegów i koleżanek po fachu nie ma pracy w dobie pandemii. Gdy teatry są zamknięte, wielu aktorów musi parać się innym zajęciem. Zelt zdecydował, że zostanie instruktorem narciarstwa. "Miałem wielką nadzieję na to, wyciągi ruszą, że będę mógł uczyć jazdy na nartach. I te miesiące, kiedy nie mam teatru, nie mogę grać, uprawiać mojego zawodu, wykorzystam na to, że będę w górach. Oczywiście to było ryzykowne, można się było spodziewać, że zostaną zamknięte stoki narciarskie, ale nadzieja umiera ostatnia" - powiedział w rozmowie z Agnieszką Kopacz.

