Newton-John zmarła w wieku 73 lat. To mówiła w swoim ostatnim wywiadzie

- Pamiętam, kiedy byłam w ciąży z Chloe (jej córka przyszła na świat w 1986 r. - przyp. red.) i byłam bliska jej utraty. Poszłam do łóżka i poprosiłam Boga, aby ją uratował, a gdyby to zrobił, co wieczór odmawiałabym modlitwę pańską przez resztę mojego życia. I tak właśnie robię. Myślę, że modlitwa jest bardzo potężna - wyznała.