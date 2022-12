Nick Cannon znowu został ojcem. To już piąte dziecko w tym roku

Prezentera "Masked Singer" i amerykańskiego "Mam talent" bardzo cierpiał z powodu śmierci synka. Ale wygląda na to, że szybko znalazł pocieszenie "w ramionach" kilku kobiet. Efekt był taki, że w sierpniu 2022 r. (9 miesięcy po tragedii) modelka i tancerka Brittany Bell urodziła mu córkę Rise Messiah Cannon. Co ciekawe, to już ich trzecie dziecko.