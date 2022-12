Nick Carter oskarżony o gwałt na nieletniej fance z autyzmem. Odpowiedział

Nick Carter dopiero co stracił młodszego brata. Teraz musi uporać się z oskarżeniami o gwałt. Wygląda na to, że choć zawodowo wiedzie mu się nieźle, bo wciąż koncertuje z Backstreet Boys i ostatnio nagrał z zespołem świąteczne hity, to prywatnie jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. 42-letni piosenkarz w listopadzie pożegnał Aarona Cartera, a w grudniu został oskarżony o napaść seksualną. Koszmarna sytuacja miała wydarzyć się w 2001 r.