Nick Kamen nie żyje. Model i podopieczny Madonny miał 59 lat

- Ostatni raz widziałem Nicka cztery miesiące temu i powiedział, że to cud, że wciąż żyje. Był bardzo słaby, ale ucieszyłem się, gdy zobaczyłem go idącego na spacer z Lucindą. Niestety ledwo był w stanie utrzymać się na nogach. (...) Nick był wspaniałym człowiekiem i wszyscy go znali. Nie mówił zbyt wiele o swojej karierze muzycznej i, szczerze mówiąc, nie interesowało mnie to specjalnie. Po prostu lubiłem go za to, kim był - powiedział 62-letni Tchaik Chassay, sąsiad Kamena, w rozmowie z MailOnline.