Nick Stahl zagrał w wielu hitach. Opowiedział o swoim upadku na dno

W rozmowie z "The Hollywood Reporter" Nick Stahl wyjawił, że po raz pierwszy spróbował alkoholu w wieku 13 lat. Określił to jako "duchowe przeżycie". Aktor, który zadebiutował na dużym ekranie w wieku 14 lat w filmie Mela Gibsona "Człowiek bez twarzy" (1993 r.), szybko stracił kontrolę nad sobą. Gdy miał 16 lat, przeprowadził się do Los Angeles, co tylko pogorszyło jego problemy.