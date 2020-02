Nicki Minaj niczym syrena. Taki styl zdecydowanie jej pasuje

Nicki Minaj nigdy nie przestanie zaskakiwać swoich fanów. Tym razem postanowiła nabrać kolorów i wygląda niczym syrena. Trzeba przyznać, że ta zmiana bardzo jej służy!

Nicki Minaj jest jedną z tych postaci, o których nieustannie się mówi. Jedni ją kochają, inni nienawidzą, ale nie można jej odmówić tego, że jest niezwykle utalentowana i ma w sobie coś, co przyciąga wzrok. Fani na całym świecie dostrzegają szereg jej atutów, których zresztą Nicki jest świadoma. Często chętnie chwali się swoimi krągłościami, które, jak sama przyznaje, są bardzo seksowne. I choć czasami blisko jej jest do przekroczenia granicy dobrego smaku, nie zdarzyło się jeszcze, by pokazała zbyt wiele.

Na instagramowym profilu Nicki pojawiły się jej zdjęcia w niezwykłej dla niej odsłonie. Przyzwyczajeni jesteśmy do widoku Minaj w raczej stonowanej, jak na nią, wersji. Tym razem jest nieco inaczej, a wokalistka przeszła sporą metamorfozę. Wciąż eksponuje swoje wdzięki, jednak to, co najbardziej zwraca na siebie uwagę, to jej włosy.