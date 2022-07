Nicolas Sarkozy i Carla Bruni na jachcie u wybrzeży Formentery. 54-latka zachwyca figurą

Kiedy związek Nicolasa Sarkoziego i Carli Bruni ujrzał światło dzienne, niewielu sądziło, że będzie to coś więcej niż kolejny przelotny romans. Zwłaszcza w przypadku modelki, która złamała serce niejednemu mężczyźnie. Związek z Erickiem Claptonem czy romans z Mickiem Jaggerem to tylko kilka najgłośniejszych przykładów z burzliwego życia osobistego francusko-włoskiej piękności. Wygląda jednak na to, że to, czego Bruni przez lata szukała u boku licznych partnerów, znalazła u boku francuskiego polityka.