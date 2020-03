Nicole Appleton została mamą. Ukrywała ciążę przez… 9 miesięcy

Piosenkarka z grupy All Saints urodziła córeczkę w wieku 45 lat. Choć przez niemal całą ciążę była aktywna zawodowo i wrzucała fotki na Instagram, gdzie śledzi ją ponad 130 tys. osób, tylko rodzina wiedziała o dziecku w drodze.



Appleton podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Przy okazji wyznała, że było bardzo trudno utrzymać ciążę w sekrecie od początku do samego końca, ale jakimś cudem jej się to udało. Nawet przyjaciele nie wiedzieli, że gwiazda znowu zostanie mamą. Gwiazda wrzuciła na swój profil na Instagramie fotki nowonarodzonej córeczki i dumnego taty.

Dziewczynka nazywa się Skipper Hudson Haines. Jej ojcem jest 47-letni Stephen Haines, z którym Appleton zaczęła się spotykać w listopadzie 2018 r. Wcześniej przez wiele lat była związana z Liamem Gallagherem z grupy Oasis. Poznali się w 2000 r., a rok później na świat przyszedł ich syn Gene. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2008 r., ale ich związek nie przetrwał próby czasu i sześć lat temu doszło do rozwodu.

Nicole Appleton razem ze swoją siostrą Natalie (pierwsza od lewej) dołączyły w 1996 r. do girlsbandu All Saints. Zespół wydał pięć płyt (ostatnią w 2018 r.), które rozeszły się kilkunastu milionach egzemplarzy. Ostatnią trasę koncertową zaliczyły dwa lata temu, a w zeszłym roku All Saints wspierały na koncertach Craiga Davida i Westlife.