Nicole Kidman chce spotkać się z dziećmi. Szanse na to są niewielkie

Mówiono, że jedną z przyczyn rozstania aktorskiej pary było zaangażowanie Cruise’a w scjentologię. Co więcej, dorosłe dziś dzieci pary wybrały to samo wyznanie, co aktor. Żadne z dzieci Toma Cruise’a nie poszło w jego ślady, choć najbliżej świata show-biznesu jest córka Isabella. 31-latka wyprowadziła się z Hollywood i zamieszkała w Londynie. W 2015 r. wyszła za mąż i wiedzie spokojne życie artystki-malarki. Na swoim profilu na Instagramie zamieszcza zdjęcia prac i bardzo rzadko pokazuje swoją twarz.