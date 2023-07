Nicole Scherzinger poprawia urodę? Chirurg plastyczny potwierdza

Scherzinger, która pochodzi z Hawajów, zawsze mogła pochwalić się niesamowitą sylwetką i pięknymi rysami twarzy. Jednak z biegiem lat, coraz częściej decydowała się na różnego rodzaju zabiegi medycyny estetycznej. Osoby publiczne, takie jak ona, często zmagają się z dysmorfofobią, czyli przekonaniem o konieczności ciągłego poprawiania swojego wyglądu. Jest to zaburzenie psychiczne, które sprawia, że obiektywne spojrzenie na swój wygląd zewnętrzny staje się niemożliwe, co prowadzi do częstych, a czasem desperackich prób poprawy swojego wyglądu, nawet jeśli nie jest to absolutnie konieczne.