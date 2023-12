Nicole Scherzinger przeszła metamorfozę. Fani pomylili ją z Kim Kardashian

Nicole Scherzinger zyskała sławę śpiewając w The Pussycat Dolls. Do zespołu dołączyła ponad 20 lat temu. Już w dzieciństwie uczyła się tańczyć, a jako nastolatka zaczęła zajmować się śpiewem. W dorosłym życiu połączyła te talenty i robiła prawdziwą furorę na scenie. Po kilku latach działalności girlsband zawiesił działalność, a jego liderka rozpoczęła solową karierę. Nicole pracowała też w telewizji, gdzie była jurorką w brytyjskiej edycji talent-show "X-Factor", "Australia's Got Talent" i "The Masked Singer".