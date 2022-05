Nicole Scherzinger w basenie w skąpym bikini. "Aż zrobiłam szpagat"

Nicole Scherzinger na swoim instagramowym profilu pochwaliła się fotką z urlopu. Piosenkarka celebrowała Cinco De Mayo, czyli 5 maja, pławiąc się w basenie. To święto obchodzone jest w USA i w Meksyku, by upamiętnić meksykańskie korzenie wielu Amerykanów. Sama Scherzinger Meksykanką nie jest, ale, jak widać, świętowanie wzięła sobie do serca. Amerykańska gwiazda pokazała się w skąpym bikini, w którym nie tylko pływała, ale również robiła akrobacje. Jest w świetnej formie!