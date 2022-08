Nicole Scherzinger w bikini. Wszyscy mówią ostatnio o jej twarzy

Fani zasypali swoją ulubienicę bardzo pochlebnymi reakcjami. Nie zmienia to jednak faktu, że od jakiegoś czasu szeroko komentują zmiany na twarzy Nicole. Wielu z nich stwierdziło, że piosenkarka przesadziła z poprawą urody. Ona sama się do tego nie przyznaje, twierdząc, że wygląd zawdzięcza genom. Jednak jeden z chirurgów plastycznych w rozmowie z portalem celebsnow.co.uk wprost wskazał, do jakich zmian doszło w wyglądzie Nicole. Oprócz ust poprawiała sobie kości policzkowe. Zdaniem specjalisty wstrzyknięto jej za dużo kwasu, ponieważ efekt jest bardzo nienaturalny.