Nicole Scherzinger w najlepszej formie. Ścisnęła dekolt do granic możliwości

Nicole Scherzinger znana jest przede wszystkim z występów w żeńskiej grupie The Pussycat Dolls, która podbijała listy przebojów na początku lat dwutysięcznych. W pewnym momencie liderka zespołu zrezygnowała z tego na rzecz kariery solowej. Wokalistka wydała kilka albumów, które odniosły sukcesy. Od 2012 r. jest jurorką w brytyjskiej edycji talent-show "X-Factor". Podobnym charakterze pracowała też przy "Australia's Got Talent" i "The Masked Singer".