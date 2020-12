Niczym królowa z dawnej epoki. Gwiazda zachwyciła fanów stylizacją

Przez lata to Agnieszka Radwańska była numerem jeden polskiego tenisa. Kibice potrafili zarwać wiele nocy, by oglądać jej kolejne pojedynki. Po zakończeniu kariery "Isia" zajęła się życiem rodzinnym. Wzięła ślub z Dawidem Celtem , a w pod koniec lipca tego roku para doczekała się narodzin synka.

Jak przystało na sportmenkę, Radwańska bardzo szybko wróciła do formy po ciąży. Już we wrześniu opublikowała zdjęcie, na którym chwaliła się swoją figurą . Jej najnowsze posty na Instagramie pokazują, że choć jest od niedawna mamą, to jednak nie próżnuje. Finalista Wimbledonu pochwaliła się właśnie kilkoma zdjęciami z planu zdjęciowego. Radwańska nie zdradziła z czym dokładnie związane jest jej nowe zajęcie, ale po hashtagu można się zorientować, że może chodzić o sesję zdjęciową promującą produkty firmy Wasa.

To co zwraca przede wszystkim uwagę, to fotka, na której Radwańska pozuje w sukni, która wygląda, jakby pochodziła z epoki Wazów, co rzecz jasna ma sens w związku z wyżej wspomnianą marką. Była tenisistka trafnie zresztą podpisała swoje zdjęcie "po królewsku". Fanom bardzo spodobał się nowy wizerunek ich ulubienicy. "Królowa jak zawsze", "Ale śliczna królewna!", "Piękna Agnieszka" – napisali.