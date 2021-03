Nie było żadnego sekretnego ślubu Meghan i Harry'ego. Nie ma na to dowodów

W wywiadzie z Meghan i Harrym, który przeprowadziła Oprah Winfrey, para książęca przyznała, że tuż przed oficjalnym ślubem w 2018 potajemnie się pobrała. Wychodziłoby na to, że w przeciągu trzech dni dwa razy wzięli ślub.

Według przepisów Kościoła anglikańskiego, aby ślub można było uznać za ważny, musi odbyć się w miejscu dostępnym publiczne, by umożliwić potencjalny sprzeciw zgromadzonych. Złożenie przysięgi małżeńskiej we własnym ogrodzie nie daje takiej możliwości.

Do tego musi być obecnych dwóch świadków. Z historii Meghan i Harry'ego wynika, że ich nie było. Nie jest zaznaczone, że udzielający ślubu (w tym przypadku arcybiskup) nie może być świadkiem. Gdyby go za takowego uznać, wciąż brakuje jednej osoby. Dlatego też potajemny ślub należałoby unieważnić.

"Nie mam pojęcia, co wyprawiają. Nie można tu dwukrotnie wziąć ślubu. Jeśli faktycznie małżeństwo zawarto trzy dni przed, to po co u licha "bawimy się" w śluby przed kamerami? - cytuje Fox News twitterowy wpis londyńskiego pastora Davida Greena. Stacja podaje na swojej stronie, że post już został usunięty.