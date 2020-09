"Nie da się z nią współpracować". Z Polskiego Radia odchodzi przewodniczący rady programowej

"Według mnie zarząd Polskiego Radia nie ma podstaw prawnych do wstrzymania wypłaty diet za posiedzenia, które będą odbywały się w kolejnych miesiącach trwającej jeszcze kadencji. Wskazałem także, że według mnie nie ma podstaw prawnych do żądania zwrotu diet dotychczas wypłaconych, które zarząd traktuje jako nadpłaty. Poinformowałem także, iż dotychczasowa forma wypłacania diet była uznawana przez wszystkie zarządy w trwającej kadencji rady programowej. Można także przypuszczać, że ten stan (uwidoczniony w sprawozdaniach finansowych) nie był kwestionowany przez radę nadzorczą" - napisał Mirosław Wąsik do członków rady programowej.

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

- Wstrzymała nam diety, uznając, że pobieramy je bezprawnie. To śmieszne pieniądze przy tym, jakie kwoty są oferowane w innych instytucjach. Uważamy, że zrobiła to specjalnie. Nie odchodzimy z powodu pieniędzy, tylko nie da się z nią (prezes) współpracować. To świadome rozwalanie wszystkiego, co wokół po to, by nie było żadnej kontroli. Na nasze zebrania prezes się nie fatyguje, łaskawie rozmawia z nami online, skoro wiadomo, że siedzi w pokoju piętro wyżej - powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.