Nie kryje furii. "Nie jesteśmy bandą wszystko łykających idiotów"

"Starałam się nigdy nie prezentować moich poglądów politycznych. Ale coś się we mnie przelało" - pisze Joanna Koroniewska. Aktorka dobitnie wyraziła to, co myśli o najnowszym wyroku TK.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Joanna Koroniewska zabrała głos i nie przebiera w słowach (ONS.pl, Instagram.com)