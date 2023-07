Nie ma żony i dzieci. Po latach wyznał, co za tym stoi

Już w 2011 roku, w wywiadzie dla "Rewii", Bajor przyznał, że gdyby miał możliwość cofnąć czas, chciałby zmienić niektóre aspekty swojego życia i podjąć inne decyzje, zwłaszcza te dotyczące rodziny. - Ogólnie rzecz biorąc, to jest egoistyczne życie. I gdybym miał jeszcze raz się urodzić i wybrać, to jednak chciałbym to zmienić i mieć swój dom z rodziną - mówił.