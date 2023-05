Nie milkną plotki, z kim spotyka się Podsiadło. Media nie mają wątpliwości

Co ciekawe, Laskowska jest... skrzypaczką w zespole muzyka. Gra również na innych instrumentach i czasami nagrywa wokale do różnych nagrań. Do tej pory współpracowała również z innymi świetnymi artystami, m.in. Ralphem Kamińskim czy zespołem The Dumplings oraz grała na wielu prestiżowych polskich festiwalach.