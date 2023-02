"Nie mogę się doczekać, kiedy będę się bawił wspólnie z polską publicznością". Eros Ramazzotti wraca do Polski!

Pierwszy singiel z nowej płyty "AMA" odwołuje się do wolości i miłości.

Myślę, że "AMA" to singiel, który najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili. To uniwersalne zaproszenie do miłości. Próba świeżego spojrzenia na świat, zwłaszcza w świetle złożoności obecnej rzeczywistości, w której nienawiść i uraza są aż nazbyt obecne.