Nie mogła bardziej zranić. Jennifer Lopez bezwzględna dla byłego faceta

Warto dodać, że Jennifer Lopez 20 stycznia była jedną z gwiazd zaproszonych na uroczyste zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaśpiewała wówczas dwie piosenki: "This Land Is Your Land" oraz "America the Beautiful". Podczas uroczystości J.Lo towarzyszył Alex Rodriguez.