Nie owijał w bawełnę. Gwiazda "Sukcesji" "dokopała" wszystkim

Fragmenty książki i wywiad z Brianem Coxem zostały opublikowane w "The Big Issue". Artykuł jest częścią kampanii promocyjnej, która poprzedza wydanie wspomnień znanego aktora. "Putting the Rabbit in the Hat" ma się pojawić w brytyjskich księgarniach 18 stycznia 2022 r. Do premiery pozostało więc jeszcze trochę czasu, ale o książce Briana Coxa już jest bardzo głośno. A wszystko za sprawą zawartych we wspomnieniach kąśliwych uwag pod adresem gwiazd świata filmu