"Nie pachniesz jak mój tatuś" To było jak uderzenie w twarz

Jako chłopiec wszedł w skład najpopularniejszego boysbandu końca XX wieku. O nim i jego kolegach z Backstreet Boys powstał nawet film animowany. Nastolatki piszczały na każdą wzmiankę na jego temat, a on śpiewał im piosenki o miłości. Szybko okazało się jednak, że sława ma też ciemną stronę.

Jako młody chłopak muzyk popadł w uzależnienie od alkoholu . Walczył też z depresją. Jego konstrukcja psychiczna była tak krucha, że gdy światem wstrząsnął zamach na WTC, on rozważał powrót na terapię w ośrodku dla uzależnionych, bo bał się normalnego życia.

Jednak po dczas kręcenia teledysku do piosenki "The Call" kolega poczęstował go kokainą. Zdjęcia realizowane były nocą, artysta był padnięty. "Przyjaciel" zaproponowała środek, który miał "pomóc przezwyciężyć zmęczenie". Niewiele myśląc muzyk spróbował... początkowo się cieszył i pochwalił kolegom - "Jestem na tym"- mówił zadowolony, gdy robiono mu charakteryzacje. Koledzy z zespołu od razu wietrzyli kłopoty... i mieli rację, AJ wpadł w ciąg.