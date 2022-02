Nietrudno zgadnąć, czyją jest córką. Deva Bellucci wygląda zupełnie jak sławna mama

Jak na razie o aktorskich zapędach Devy nic nie wiadomo. Od kilku lat robi za to karierę w świecie mody. W 2019 r. została gwiazdą kampanii Dolce & Gabbana. To była trampolina do dalszej kariery. Po tym, jak wystąpiła w reklamie zapachu Dolce Shine, przyszedł czas na kolejne współprace. Deva pracowała dla Valentino, Prady oraz magazynów "Elle", "Vogue" i "Harper's Bazaar".