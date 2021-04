Nie tylko Kosmala z Lichtmanem. Kłótnie nad grobem

Pogrzeb Krzysztofa Krawczyka odbił się szerokim echem w mediach. Także ze względu na to, co wydarzyło się po nim. Menadżer muzyka, Andrzej Kosmala popadł w konflikt z jego przyjacielem z zespołu Trubadurzy, Marianem Lichtmanem. Panowie obrzucali się oskarżeniami w mediach. To nie jedyne "kłótnie nad trumną" w ostatnich latach. Po pogrzebie Romualda Lipko doszło do odnowienia konfliktu między Krzysztofem Cugowskim a dawnymi kolegami z zespołu Budka Suflera. Do zupełnie innego sporu doszło po pogrzebie Kory. Artystka miała świecką ceremonię, co nie spodobało się prawicowym publicystom oraz księżom. Jeden z nich, ksiądz Sławomir Marek, publicznie wyraził swoją opinię, na co zareagował ksiądz Wojciech Lemański.

