Nie tylko Stuhr. Kto jeszcze myśli o emigracji lub już się na nią zdecydował?

Ostatnio głośno zrobiło się o wywiadzie Macieja Stuhra dla „Wprost”, w którym wyznał, że poważnie rozważał emigrację. „Może trzeba rzucić kraj, wyjechać w cholerę, żyć gdzie indziej, przestać się zamartwiać tym, co się dzieje w Polsce? Bo czy nie szkoda życia na to? Właśnie takie miałem myśli po przebudzeniu, choć pewnie one zaraz mi przejdą” – powiedział po tym, jak Trybunał Konstytucyjny opublikował wyrok w sprawie aborcji. Okazuje się, że nie on jeden myśli o opuszczeniu Polski. Które gwiazdy mówią o tym otwarcie? Przekonajcie się z wideo.

