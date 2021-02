Nie tylko telewizja. Inne zajęcia Rogalskiej

Marzena Rogalska odeszła po 12 latach pracy z TVP. Dziennikarka poinformowała o swojej decyzji w oficjalnym oświadczeniu, które zamieściła w social mediach. Wielu zastanawia się, co teraz będzie robiła Rogalska. Okazuje się, że możliwości ma sporo, bo telewizja nigdy nie była jej jedynym wyborem. W 2016 roku dziennikarka debiutowała na rynku wydawniczym książką "Wyprzedaż snów". W następnych latach powstały kolejne części powieści. Rogalska próbowała swoich sił również w przemyśle filmowym. Wystąpiła między innymi w serialach "Magda M", "Barwy szczęścia" czy w filmie "Kobiety mafii". Najważniejszym, po telewizji, zajęciem była jednak praca w radio. Nadal można jej słuchać w Radiu Złote Przeboje. Rogalska swoich fanów zaprasza również do Teatru Capitol, gdzie występuje w spektaklu "Czy ty to ty".

