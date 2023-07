Nie tylko w TVP dobrze zarabia. Jeszcze więcej Norbi zgarnie na koncertach

Norbert Dudziuk, szerzej znany po prostu jako Norbi, wszedł do świata show-biznesu pod koniec lat 90. To wtedy serca słuchaczy w całej Polsce podbił jego wakacyjny hit "Kobiety są gorące" z albumu "Samertajm", za który w 1998 roku dostał nawet Fryderyka. Statuetka nie otworzyła jednak Dudziukowi drzwi do wielkiej muzycznej kariery, ale ta nie była mu w zasadzie potrzebna. Muzyka od zawsze była tylko dodatkiem do pracy prezentera i radiowca olsztyńskiej rozgłośni.