Nie tylko Weronika Rosati. Konflikty Kingi Rusin

Kinga Rusin zaatakowała Weronikę Rosati na Instagramie. Dziennikarka miała żal do aktorki, że ta skomentowała jej zeszłoroczną wizytę na rozdaniu Oscarów i sławnym after party, którego efektem było niemal kultowe już zdjęcie z Adele. Rusin nie spodobało się, że Rosati uznała, iż Kinga naruszyła wówczas prywatność gości imprezy. "To przykre, że tak postępujesz. Nie komentowałam Twojej relacji z Harveyem Weinsteinem" - napisała w poście Kinga. To nie pierwszy raz, kiedy dziennikarka popada w konflikt z inną gwiazdą. Najgłośniejszy był jej spór z Małgorzatą Rozenek, którą nazwała publicznie "wypindrzoną, sztuczną lalą". Panie początkowo miały się pokłócić o kosmetyki testowane na zwierzętach, ale szybko okazało się, że mają do siebie znacznie więcej zastrzeżeń. Kilka lat wcześniej Rusin posprzeczała się także z Edytą Górniak, której nie spodobało się, że dziennikarka publicznie zapytała ją o datę ślubu z ówczesnym partnerem. Kinga nie szczędziła gorzkich słów również Zofii Klepackiej i Kubie Wojewódzkiemu. Wygląda na to, że temperament rzadko pozwala jej milczeć.

