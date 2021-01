TVN odpowiada Olbrychskim. Jest oświadczenie stacji

"Powody – mętne, niezrozumiałe, nieprawdziwe. Daniel się wściekł, bo to sytuacja pokazująca absolutne lekceważenie jego czasu, wysiłku, skupienia. Wreszcie, tak samo, jak uczestnicy 'afery szczepionkowej', on przecież nie proponował TVN24 swojego udziału w 'Kropce'. To jego zaproszono" - czytamy dalej we wpisie.