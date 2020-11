Nie wytrzymała. Wnuczka premiera ostro o gwiazdce TVP

Ida Nowakowska to jedna z gwiazd TVP, której zdanie na temat wyroku TK zmuszającego Polki do rodzenia skrajnie upośledzonych bądź martwych dzieci jest zgodne z "linią stacji". W dużym skrócie dla Idy Nowakowskiej każde życie jest święte, a aborcja to "zachcianka". Swoje stanowisko prezenterka tłumaczyła katolickim wychowaniem.