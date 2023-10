"Nie zapomnij co znaczy wolność". Mocny przekaz od Dr Misio tuż przed wyborami

- Z mojej perspektywy to wypowiedź o tym, czym teraz jeszcze możemy się cieszyć - wolność, zasady, podróże, paszport w domu, uśmiech na twarzy - ale za chwilę, przez brak uwagi, zaniechanie, zwał jak zwał, to wszystko stracimy. No chyba, że pójdziemy na wybory. Gdybym kręcił ten teledysk po wyborach, to zależnie od wyniku: albo nakręciłbym go wyłącznie kamerą do badania kolonoskopii albo tysiącem kolorowych telefonów fanów Dr Misio. Ale wtedy inny byłby scenariusz - dodaje Wojciech Smarzowski.