Nie żyje 28-letni Darlyn Morais. Muzyk zmarł w tragicznych okolicznościach

Brazylijski wokalista, Darlyn Morais, został ukąszony przez nieznany gatunek pająka w swoim domu jego domu w mieście Miranorte w północno-wschodniej części Brazylii. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło we wtorek 31 października. Objawy silnej alergii na ugryzienie rozwijało się przez kilka dni. W końcu 28-latek trafił do szpitala, z którego został wypisany w piątek 3 listopada.