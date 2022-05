Nie żyje Alan White, perkusista Yes. Zespół przekazał smutne wieści

"Z głębokim smutkiem informujemy, że Alan White, nasz ukochany perkusista i przyjaciel od 50 lat, zmarł w wieku 72 lat po krótkiej chorobie. Wiadomość ta zszokowała i wprawiła w osłupienie całą rodzinę Yes. Alan z niecierpliwością czekał na nadchodzącą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, aby uczcić 50-lecie współpracy z Yes i wydanie kultowego album 'Close To The Edge', na którym Alan rozpoczął, w lipcu 1972 r., przygodę z zespołem. Niedawno obchodził 40. rocznicę ślubu ze swoją kochającą żoną Gigi. Alan odszedł w spokoju, w zaciszu własnego domu" - przekazała grupa w oficjalnym oświadczeniu.