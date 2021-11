Nie żyje Aleksandr Gradski. Był jurorem rosyjskiego "The Voice"

Aleksandr Gradski zmarł w wieku 72 lat. Informację o jego śmierci przekazała telewizja Pierwyj Kanał, która emituje rosyjską edycję programu "The Voice". Gradski przez kilka lat zasiadał w jury programu. Muzyk we wrześniu zachorował na COVID-19. Choroba sprawiła, że podupadł na zdrowiu. 26 listopada trafił do szpitala z powodu złego samopoczucia. Okazało się, że przeszedł udar. Zmarł w nocy 28 listopada w Moskwie.